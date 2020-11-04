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У метро "Ленинский проспект" столкнулись две иномарки

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в среду, 4 ноября, у станции метро "Ленинский проспект" произошло ДТП, сообщили петербуржцы в соцсетях. 

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, как автомобиль выезжает на перекресток в тот момент, когда встречный поток слева не остановился на светофоре. Судя по силе удара, сидящие в машине люди могли пострадать. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали, что после обнаружения тел погибших в пожаре петербуржцев возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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