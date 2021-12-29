Видео: у метро "Купчино" полыхает мусоровоз

Сведения о пострадавших не поступали.

В понедельник, 24 января, в Московском районе Петербурга загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 18:34. На Витебском проспекте у дома 101 корпус 2 по всей площади выгорел автомобиль марки "Скания". Сведения о пострадавших не поступали.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 19:11 пожар удалось ликвидировать.

Ранее в общежитии РГГМУ на улице Стахановцев сгорела комната. Из 20 квадратных метров сгорели 17.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб