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В общежитии РГГМУ на улице Стахановцев сгорела комната
Сегодня, 12:43
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В общежитии РГГМУ на улице Стахановцев сгорела комната

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Из 20 квадратных метров сгорели 17.

В общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета на улице Стахановцев произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №17 поступило 24 января в 11 часов. В одной из комнат выгорела практически вся площадь. В 11:22 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 спасателей.

Ночью серьезный пожар произошел на Лиговском проспекте. В доме №44 горела мансарда и чердачные помещения. Спасатели эвакуировали 72 человека. 

Фото: citywalls.ru

Теги: общежитие, пожар, рггму
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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