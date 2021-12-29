В общежитии РГГМУ на улице Стахановцев сгорела комната

Из 20 квадратных метров сгорели 17.

В общежитии Российского государственного гидрометеорологического университета на улице Стахановцев произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №17 поступило 24 января в 11 часов. В одной из комнат выгорела практически вся площадь. В 11:22 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 20 спасателей.

Ночью серьезный пожар произошел на Лиговском проспекте. В доме №44 горела мансарда и чердачные помещения. Спасатели эвакуировали 72 человека.

Фото: citywalls.ru