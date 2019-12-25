У метро "Гостиный двор" задержали пикетчиков

Горожане с активной гражданской позицией вышли в поддержку арестованных челябинских членов "Другой России".

Вечером в пятницу, 19 июня, стало известно, что петербуржцев с плакатами задержали у метро "Гостиный двор". Об этом сообщили telegram-каналы "Прямое действие" и "ОВД-Инфо".

Горожане с активной гражданской позицией вышли в поддержку арестованных челябинских членов "Другой России".

На момент 19:45 вечера было задержано 8 человек.

Издание "Медиазона" отмечает, что в Челябинске нацбола Артема Голубева обвиняют в организации деятельности запрещенной организации (часть 1 статьи 282.2 УК), а его соратников Михаила Просвирнина и Александра Крышку в участии в ней (часть 2 статьи 282.2 УК). Следствие предполагает, что обвиняемые создали ячейки Национал-большевистской партии, запрещенной Мосгорсудом в 2007 году. Доказательством ее существования следствие признает акции, в которых участвовали активисты.

Также 4 мая в сети появилась видеозапись, на которой обвиняемые бьют по памятнику белочехам кувалдой и разворачивают баннер "За Конева ответите!". Полиция возбудила уголовное дело о вандализме. Подозреваемых задержали в ночь с 7 на 8 июня у здания прокуратуры Ленинского района Челябинска при "попытке поджога здания".

Ранее мы писали, что Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста.

Фото: Северо-Запад. МБХ медиа / telegram