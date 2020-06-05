Мосгорсуд сократил Илье Азару срок ареста

Он выйдет на свободу 7 июня.

Московский городской суд сократил на пять суток срок административного ареста журналиста журналиста "Новой газеты" Ильи Азара. Об этом рассказал адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев, представляющий интересы Азара.

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет в поддержку автора проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата Москвы признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения собраний, хотя Азар стоял в одиночном пикете рядом со зданием МВД.

Задерживающие его полицейские сослались на запрет массовых мероприятий во время пандемии коронавируса.

Азар выйдет на свободу 7 июня.

После ареста Азара в Москве и других городах началась серия одиночных пикетов.