У медведей Потапа и Тони началась зимняя спячка

В спячку впали два медведя из 25 в центре "Велес"

В центре "Велес" в зимнюю спячку впали только два медведя, Потап и Тоня, из 25. Об этом пишут "Невские новости".

Медведицу Тоню спасли из рук жестокого хозяина, с шеи животного при помощи трех сложнейших операций удалили вросшую (на целых 7 см) в кожу ржавую цепь. Позже рядом подселили Потапа, который жил в центре уже три года. Звери враждовали целый год.

И вот, когда разочарованные сотрудники центра решили расселить бурых хищников, те начали протестовать, начав демонстрировать нежность друг к другу.

В Ленинградском зоопарке рассказали, что у них еще никто не ушел в спячку. В зооферме "Приют Белоснежки" также никто из постояльцев не собирается впадать в спячку.

Ранее работники Ленинградского зоопарка из пожарных рукавов соорудили игрушку-головоломку для белоруких гиббонов. Сначала питомцы не решались подойти к новому диковинному предмету в вольере.

Фото: phxere