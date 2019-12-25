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У петербургских магазинов начали отбирать разрешающие работать в пандемию QR-коды
Сегодня, 15:55
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himif

У петербургских магазинов начали отбирать разрешающие работать в пандемию QR-коды

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Кодов лишились уже несколько магазинов "Магнит" и "Дикси".

Петербургские власти начали отбирать у представителей бизнеса специальные QR-коды, дающие разрешение на работу в пандемию коронавируса. Об этом зашла речь на онлайн-конференции комитета по промышленной политике и предпринимателей 20 октября.

Отмечается, что кодов лишились несколько магазинов сетей "Магнит" и "Дикси" и отделение одного из банков. Чаще всего нарушителей ловили на отсутствии средств индивидуальной защиты. Сторона бизнеса при этом пожаловалась, что власти не всегда учитывают его специфику.

Ранее мы писали, что комитет по законодательству одобрил обновленный законопроект об увеличении площади "наливаек".

Фото: Piter.TV

Теги: магазин, разрешение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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