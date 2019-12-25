Комитет по законодательству одобрил обновленный законопроект об увеличении площади "наливаек"

Законопроект будет дорабатываться, но основная концепция уже определена.

Комитет по законодательству Петербурга рассмотрел обновленный проекта закона о "наливайках". Поправки вызвали горячее обсуждение среди членов комитета, передал корреспондент Piter.TV.

Переработанный по поручению председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова документ представляет следующие поправки:

— Минимальная площадь зала обслуживания будет снижена до 20 квадратных метров. Требование о 50 квадратах коснется точек общепита, которые расположены в многоквартирных домах двух типов — "Хрущёвки" и "Панельные" (также именуемые "кораблями").

Несмотря на то, что эти у этих терминов есть характеристика, которая закреплена законодательно, член комитета Ольга Ходунова выступила против того, чтобы парламентарии опускались до "разговорного жанра".

— Законодательно закрепляется единое определение площади зала обслуживания, чтобы избежать двойственности. В неё не будут включаться кухня, место раздачи и подогрева готовой продукции, сцена, вестибюль, коридоры, гардероб, детская игровая зона, подсобные и другие части помещения, не предназначенные непосредственно для приёма пищи.

Председатель Союза независимых рестораторов Петербурга указал на то, что детская игровая зона и сцена обычно являются частью торгового зала. Также он отметил, что в некоторых многоквартирных домах первый этаж отведен под коммерческое использование, и это также надо учитывать.

Вопрос, который вызвал обсуждения — надо ли ужесточать штрафы для тех, кто окажется вне закона, а также стоит ли активно бороться с продажей алкогольной продукции. Депутат Александр Рассудов предложил поразмышлять на тему того, что двум сильным потрясениям, которые произошли в России в XX веке, предшествовало введение сухого закона.

Если законопроект будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2021-го года. Норма о 50 квадратах заработает в Петербурге на год позже — с 1 января 2022 года. С 19 октября начнется оценка регулирующего воздействия. Довести законопроект до "идеала" должны до середины декабря 2020. Автор инициативы, депутат Денис Четырбок, отметил, что других послаблений в законе уже не будет, однако после его введения законодатели будут следить за тем, как он реализуется на практике.

Все депутаты проголосовали "за", кроме 1 человека. Он воздержался от голосования.

Напомним, изначально автор законопроекта хотел запретить алкогольную продукцию во всех заведениях общепита в многоквартирных домах площадью меньше 50 кв. метров. На инициативу отрицательно среагировали представители бизнеса. Кроме того, законопроект в таком виде не одобрил губернатор Александр Беглов. Несмотря на то, что сначала он подписал документ, позже Беглов отметил, что с этим "поспешили".

Фото: скрин из трансляции на странице Дениса Четырбока / VK