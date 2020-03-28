У магазина "Леруа Мерлен" собрались огромные очереди

Безопасную дистанцию люди не сохраняют.

Очевидец поделился наблюдениями с редакцией Piter.tv. На улице Коллонтай, 3. в магазин "Леруа Мерлен" пускают только по 500 человек.

По его словам, плотные очереди без безопасной дистанции сохраняются весь день и на входе в магазин, и на кассе. Он также отметил, что очеред собралась настолько длинная, что доходит почти до Дальневосточного проспекта.

Ранее мы сообщали, что доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Фото: Piter.tv