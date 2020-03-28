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Сегодня, 18:00
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smirenny
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У магазина "Леруа Мерлен" собрались огромные очереди

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Безопасную дистанцию люди не сохраняют.

Очевидец поделился наблюдениями с редакцией Piter.tv. На улице Коллонтай, 3. в магазин "Леруа Мерлен" пускают только по 500 человек.

По его словам, плотные очереди без безопасной дистанции сохраняются весь день и на входе в магазин, и на кассе. Он также отметил, что очеред собралась настолько длинная, что доходит почти до Дальневосточного проспекта.

Ранее мы сообщали, что доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: карантин, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 19:04

Люди вы сошли с ума. Какой ремонт. Только дебилы думают только о себе, когда вокруг такие творится/короновируса. Иди е домой, читайте книги. 

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Аноним
Сегодня 19:40

Кому принадлежит Леруа???? Кто то же послал правительство со своим указом в эротическое место!? 

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