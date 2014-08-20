У петербургского лихача конфисковали автомобиль Lada за пьяную езду

Приставы конфисковали у любителя погонять по петербургским дорогам автомобиль марки Lada Priora.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении лихача. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в 2022 году уже имея административное наказание обвиняемый снова управлял транспортным средством "Лада Приора" в состоянии опьянения, до момента его задержания сотрудниками полиции на проспекте Косыгина.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. По ходатайству государственного обвинителя суд применил положения статья 104.1 УПК РФ (конфискация имущества), обратив в собственность государства автомобиль подсудимого.

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Фото: Piter.TV