Ремонтник компьютеров обманул петербуржца на 160 тысяч рублей

Петербургская прокуратура занялась делом об очередном обмане. В этот раз Лже-мастер по ремонту компьютеров оставил местного жителя без техники и денег.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Республики Башкортостан. Он обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый пришел к потерпевшему в квартиру для ремонта компьютера.

"Ремонтник" забрал компьютер и на протяжении 10 дней под предлогом приобретения дополнительных деталей убеждал потерпевшего перевести ему денежные средства в общем размере свыше 45 тысяч рублей.

Однако в какой-то момент мошенник перестал выходить на связь, а компьютер не вернул. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.

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