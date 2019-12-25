Ремонтник компьютеров обманул петербуржца на 160 тысяч рублей

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Республики Башкортостан. Он обвиняется по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в апреле этого года обвиняемый пришел к потерпевшему в квартиру для ремонта компьютера.
"Ремонтник" забрал компьютер и на протяжении 10 дней под предлогом приобретения дополнительных деталей убеждал потерпевшего перевести ему денежные средства в общем размере свыше 45 тысяч рублей.
Однако в какой-то момент мошенник перестал выходить на связь, а компьютер не вернул. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Выборгский районный суд.
Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура помогает пенсионерке взыскать с мошенницы денежную компенсацию
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