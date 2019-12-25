Петербургская прокуратура помогает пенсионерке взыскать с мошенницы денежную компенсацию

Прокуратура Петербурга взыскивает с мошенницы проценты за пользование похищенными денежными средствами пенсионерки.

Прокуратура Колпинского района провела проверку по обращению 82-летней местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2022 года пенсионерку обманули мошенники по типичной схеме – якобы выручка попала в ДТП и нужны деньги на взятку. В итоге петербурженка отдала обманщикам 380 тысяч рублей.

В мае текущего года суд признал мошенницу виновной по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы. Кроме того, удовлетворен иск прокурора Колпинского района о компенсации пожилой потерпевшей ущерба, причиненного преступлением.

Однако выяснилось, что ущерб не возмещен, а мошенница продолжает пользоваться деньгами пенсионерки. В целях защиты прав заявительницы, которая в силу возраста не может самостоятельно обратиться в суд, прокурор района направил исковое заявление о взыскании с виновной процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее сообщалось, что прокуратура поддержала обвинение в отношении женщины по делу о смертельном ДТП в Красном Селе в октябре 2021 года

Фото: Piter.TV