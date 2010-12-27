В Московском районе у лор-врача угнали "Kia Sorrento" за 3 млн рублей

Автомобиль был застрахован на 2,5 млн рублей.

В ночь на 14 августа, в Московском районе у лор-врача угнали "Kia Sorrento" стоимостью 3 млн рублей. Иномарка 2018 года пропала из двора на углу улицы Глеба Успенского и Московского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего доктора, угнанный автомобиль оборудован штатной сигнализацией, дополнительным противоугонным устройством и иммобилайзером. Также иномарка застрахована на 2,5 млн рублей.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело за кражу в особо крупном размере. За такое злоумышленники могут получить до десяти лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трое мужчин избили и ограбили жителя Ленобласти на Загородном проспекте.

Фото: Pixabay