Трое мужчин избили и ограбили жителя Ленобласти на Загородном проспекте

Пострадавший получил сотрясение мозга и лишился 300 тысяч рублей.

В среду, 14 августа, в Центральном районе на Загородном проспекте избили и ограбили 25-летнего жителя Ленобласти. Около полуночи возле кафе "Шаверма" к нему подошли трое мужчин и силой отобрали 300 тыс. рублей, телефон, банковскую карту и документы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После нападения преступники убежали в сад ТЮЗа, а пострадавший уехал в Мариинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Мужчина отказался от госпитализации, но зато описал приметы нападавших: по его словам, среди злоумышленников были два европейца и кавказец. Сам пострадавший приехал в город из села в Кировском районе Ленобласти.

На данный момент полиция начала поиски преступников.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из Тихвинской больницы вынесли банкомат с 3,5 млн рублей.

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