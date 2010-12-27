Из Тихвинской больницы вынесли банкомат с 3,5 млн рублей

У преступников не получилось открыть его по инструкции.

В ночь с 13 на 14 августа, из Тихвинской межрайонной больницы на улице Карла Маркса вынесли банкомат с деньгами. Воры ломом открыли в вестибюле входную дверь, погрузили банкомат на гидравлическую тележку и довезли его до белой "Газели". Затем сами сели в автомобиль и уехали подсчитывать 3 млн 576 700 рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Отметим, что преступники пытались действовать по инструкции: полиция нашла на месте происшествия руководство по открыванию сейфа в банкомате. Судя по тому, что награбленное пришлось увозить на автомобиле, открыть банкомат на месте у них не получилось. При этом, в больнице не было камер видеонаблюдения, поэтому правоохранители будут искать воров по записям со зданий детской поликлиники и морга.

На данный момент возбуждено уголовное дело за кражу. Полиция приступила к расследованию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге задержали трех рецидивистов, избивших прохожего.

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