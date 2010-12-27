В Петербурге задержали трех рецидивистов, избивших прохожего

Потерпевший получил травмы различной степени тяжести.

Полиция Петербурга по горячим следам задержала трех молодых людей, которые избили прохожего. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. К правоохранителям обратился мужчина и заявил, что возле дома № 45 на Днепропетровской улице трое неизвестных избили прохожего. Потерпевший лежал на земле, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести.

Подозреваемые 18, 19 и 24 лет были задержаны возле дома № 9 на Роменской улице. Все трое были ранее судимы.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.TV