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В Петербурге задержали трех рецидивистов, избивших прохожего
Сегодня, 7:18
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Alena_Zinovieva

В Петербурге задержали трех рецидивистов, избивших прохожего

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Потерпевший получил травмы различной степени тяжести.

Полиция Петербурга по горячим следам задержала трех молодых людей, которые избили прохожего. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. К правоохранителям обратился мужчина и заявил, что возле дома № 45 на Днепропетровской улице трое неизвестных избили прохожего. Потерпевший лежал на земле, ему вызвали скорую. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести.

Подозреваемые 18, 19 и 24 лет были задержаны возле дома № 9 на Роменской улице. Все трое были ранее судимы.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что полиция задержала двух малолетних бандитов, которые избили бизнесмена на Кирочной улице.

Фото: Piter.TV

Теги: драка, избиение, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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