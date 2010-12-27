Двое малолетних бандитов избили бизнесмена у метро "Чернышевская"

Один из преступников уже дважды привлекался к уголовной ответственности.

Во вторник, 13 августа, в Центральном районе Петербурга у станции метро "Чернышевская" двое бандитов в масках избили 26-летнего мужчину. Злоумышленники были вооружены пистолетом, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Полицию вызвали прохожие, которые стали свидетелями нападения. Наряд ОВО прибыл через несколько минут после начала конфликта и задержал двух подозреваемых. Ими стали 19-летний житель Волховского района и 20-летний житель Рыбацкого. При этом, один из парней уже дважды попадался на кражах.

Пострадавшего отвезли в Мариинскую больницу с гематомами и ссадинами. Известно, что мужчина работает директором городской компании. По факту преступления возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Теперь малолетние бандиты могут до семи лет лишиться свободы или заплатить штраф до миллиона рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в лесу на улице Джона Рида избили и изнасиловали 40-летнюю женщину.

Фото: Википедия