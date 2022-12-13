У летевшего в Магадан самолета прямо во время полета оторвалась дверь

По факту инцидента ведется проверка.

У летевшего в Магадан самолета компании ИрАэро" прямо во время полета оторвалась дверь. Соответствующие кадры разместил экипаж в социальных сетях. Известно, что инцидент зафиксировал с воздушным бортом Ан-26. В момент произошедшего в салоне самолета наодились пассажиры. Очевидцы добавили, что у людей "сорвало шапки". Они добавили, что едва "не развалившись на части", самолету все-таки удалось вернуться в аэропорт вылета. Никто не пострадал во время рейса. В настоящее время по факту инциидента инициирована проверка.

Пассажиры рейса Ташкент-Петербург остались без багажа.





Фото и видео: Telegram / Mash