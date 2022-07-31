У лебедей Афины и Персея из пруда Пискаревского мемориала появилось потомство

Лебеди Афина и Персей из Ленинградского зоопарка выгуливают своё потомство в пруду Пискаревского мемориального кладбища. Туда парочку выпускают каждый летний сезон: в этом году можно понаблюдать, как они заботятся о двух детях-утятах. Кадры с семейством в своих соцсетях показал кандидат биологических наук Павел Глазков.
На данный момент птенцам ещё не придумали имена. От родителей они отличаются серым оперением, которое побелеет только спустя 3 года.
Глазков запечатлел кормление изящных птиц и подчеркнул, что лебеди не испытывают стресс, находясь рядом с людьми в садах и парках.
На этой неделе во Фрунзенском районе заметили стаю краснокнижных куропаток.
Фото и видео: Каждой твари по паре / Павел Глазков
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