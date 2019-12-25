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Стая краснокнижных куропаток прогуливалась по Петербургу
Сегодня, 9:43
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Стая краснокнижных куропаток прогуливалась по Петербургу

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Редкие птицы угнездились у железнодорожных путей.

Фотограф Антон Кубышкин неожиданно обнаружил стаю серых куропаток у ж/д путей во Фрунзенском районе. Всего на прогулке было замечено 9 особей. Получившиеся снимки автор опубликовал в соцсетях.

Кубышкин напомнил, что серые куропатки входят в Красную книгу Северной столицы и Ленобласти, поэтому такой большой выводок можно считать удивительной находкой.

Также фотографа поразило место гнездования птиц. На его глазах рядом с куропатками проехал испугавший их "Сапсан".

Ранее мы сообщили о том, что во дворах ЖК "Чистое небо" устроили погоню за курицей.

Фото: ВКонтакте / Птицы СПб и России (Антон Кубышкин)

Теги: красная книга, куропатки, санкт-петербург, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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