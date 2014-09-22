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Во дворах ЖК "Чистое небо" устроили погоню за курицей

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Позже в другом районе был замечен петух.

В воскресенье, 24 июля, на севере и юге Петербурга заметили курицу и петуха. О появлении домашних пернатых сообщили пользователи в социальных сетях.

Сначала объявилась курица - её пытались поймать несколько мужчин во дворах ЖК "Чистое небо" в Приморском районе. Погоня попала на видео. Судя по кадрам, поймать наседку все же удалось.

Позже, на Южном шоссе во Фрунзенском районе заметили чёрного петуха. Пользователи в комментариях посчитали, что это не совпадение.

Ранее мы сообщили о том, что Renault чуть не задавил пешехода с двумя собаками на Морской набережной.

Фото и видео : ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (фото - скрин видео Дениса Москвина)

 

Теги: животные, курица, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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