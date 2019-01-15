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У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус
Сегодня, 20:50
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nadezhda_sib

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

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Точное количество заболевших не сообщается.

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге диагностировали коронавирус. Об этом 20 апреля сообщило "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

COVID-19 был диагностирован у студентов иностранного факультета. Позднее положительный результат показали пробы еще 55 курсантов других факультетов. Сколько было заражено ранее, не сообщается. 

Молодые люди чувствуют себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Курсантов с коронавирусом изолировали, а все контактировавшие находятся под наблюдением медиков и на карантине. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургской клинике высоких медицинских технологий 13 пациентов заразились COVID-19. 

Фото: Википедия

Теги: военно-медицинская академия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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