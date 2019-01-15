У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

Точное количество заболевших не сообщается.

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге диагностировали коронавирус. Об этом 20 апреля сообщило "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

COVID-19 был диагностирован у студентов иностранного факультета. Позднее положительный результат показали пробы еще 55 курсантов других факультетов. Сколько было заражено ранее, не сообщается.

Молодые люди чувствуют себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Курсантов с коронавирусом изолировали, а все контактировавшие находятся под наблюдением медиков и на карантине.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургской клинике высоких медицинских технологий 13 пациентов заразились COVID-19.

Фото: Википедия