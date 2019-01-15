У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге выявили коронавирус

У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге диагностировали коронавирус. Об этом 20 апреля сообщило "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
COVID-19 был диагностирован у студентов иностранного факультета. Позднее положительный результат показали пробы еще 55 курсантов других факультетов. Сколько было заражено ранее, не сообщается.
Молодые люди чувствуют себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Курсантов с коронавирусом изолировали, а все контактировавшие находятся под наблюдением медиков и на карантине.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургской клинике высоких медицинских технологий 13 пациентов заразились COVID-19.
Фото: Википедия
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