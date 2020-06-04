В Петербурге Военно-медицинской академии вернут горячую воду в ближайшее время

На данный момент ведутся сварочные работы у дома 37 по Минеральной улице – ключевой этап ремонта трубопровода.

В субботу, 21 августа, стало известно, что горячее водоснабжение в Военно-медицинской академии Петербурга возобновят в ближайшее время. Оно было отключено из-за дефекта на Минеральной улице. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети Петербурга".

На данный момент ведутся сварочные работы у дома 37 по Минеральной улице – ключевой этап ремонта трубопровода. Уже проведен демонтаж 7 метров повреждённого участка, сообщили в "Теплосети Петербурга".

Выяснилось, что ремонт задержали бесхозные силовые кабели, находящиеся под напряжением, которые расположены рядом с местом аварии. Для решения проблемы создали специальную комиссия, в которую вошли представители комитета по энергетике, администрации Калининского района, РЖД и "Россети Ленэнерго".

Ранее второй раз за неделю жители Девяткино и Мурино остались без электричества и воды.

Фото: Piter.tv