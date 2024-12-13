У колонии в Нижегородской области поймали кота-наркокурьера

Сотрудники ФСИН установили личности подозреваемых в транспортировке запрещенных веществ в колонию.

Сотрудники исправительной колонии в Варнавинском районе нижегородской области задержали злоумышленников, которые с помощью кота-"наркокурьера" пытались транпортировать запрещенные вещества осужденным лицам. Соответствующее заявление сделали представители ГУ ФСИН России по российскому региону. Эксперты уточнили, что злоумышленники придумали и попыталась реализовать весьма ухищренный способ доставки на режимную территорию наркотиков.

Они изготовили ошейник для кота, к ошейнику прикрепили свертки, и по их задумке кот должен был доставить наркотические вещества, находящиеся в свертках, осужденным. сообщение местного ФСИН

Работники и з оперативного отдела и отдела безопасности ИК-7 ГУФСИН России по Нижегородской области "обрубили" канал криминальной доставки, задержав и животное, и авторов инициативы. В текущий момент подозреваемые переданы для процессуальных действий сотрудникам взаимодействующих правоохранительных органов. Изъятое вещество по результатам проведенных лабораторных исследований является наркотическим средством.

Фото: Вконтакте / ГУ ФСИН России по Нижегородской области