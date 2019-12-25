  1. Главная
В петербургском СИЗО содержатся четыре матери с детьми и три беременные
Сегодня, 14:45
Женщины с малышами и будущие мамы отбывают срок в СИЗО Петербурга.

В СИЗО Петербурга находятся четыре женщины с детьми и три беременные, отбывающие заключение под стражей. Об этом сообщила представитель регионального управления ФСИН.

По данным источника, все женщины содержатся в специализированном блоке "Мать и дитя" в СИЗО-5 на Арсенальной набережной. Беременные проходят медицинское наблюдение непосредственно в следственном изоляторе.

Роды происходят в городских медицинских учреждениях. После этого женщины и новорожденные возвращаются в СИЗО, где им обеспечивается регулярный осмотр педиатрами и врачами.

Представитель ФСИН уточнила, что законодательство запрещает проведение родов в следственных изоляторах. Все необходимые процедуры, включая послеродовое наблюдение, организуются в больницах.

Напомним, что бывшая тюрьма "Кресты" в Петербурге передана АО "ДОМ.РФ".

Фото: Pexels 

