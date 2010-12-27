У избившего падчерицу петербуржца нашли дома на Оптиков арсенал оружия

Полицию вызвали соседи, которые сообщили, что в квартире жилого дома на улице Оптиков находится агрессивный мужчина с пистолетом.

Вечером в среду, 25 сентября, в дежурную часть Главного управления МВД поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома на улице Оптиков находится агрессивный мужчина с пистолетом, также понадобилась и помощь медиков.

В квартире полицейские задержали пьяного мужчину 1960 года рождения. Он во время скандала нанес телесные повреждения своей падчерице 1985 года рождения. Во время осмотра квартиры сотрудники правоохранительных органов нашли пистолет-пулемет Шпагина Е3, пистолет-пулемет Суоми, ручной пулемет Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, карабин со скобой Генри, пистолет-пулемет Судаева Д, пистолет Маузера М96, пистолет Вальтер Р38, пистолет ТТ, обрез винтовки системы Мосинаавтомат Калашникова модерн АКМ 7, два револьвера системы Наган, два пистолета Парабеллум, пистолет-пулемет МП-38, глушитель, шесть заготовок стволов огнестрельного оружия различной длины. Все оружие направили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

Ранее петербургский экс-полицейский получил пять лет за избиение до смерти задержанного.

Фото: Piter.TV