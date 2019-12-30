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У исторической "Оранжереи" в Петергофе появился хозяин
Сегодня, 15:45
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IRINA_CHALKINA

У исторической "Оранжереи" в Петергофе появился хозяин

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Победителем торгов за памятник стала московская компания.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что у исторической "Оранжереи" в Петергофе появился хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Петербурга.

Как оказалось, СПб ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" провело повторные торги в отношении объекта. За право аренды боролись сразу три участника. В итоге победителем торгов за памятник стала московская компания.

Согласно контракту, победитель восстановит памятник, а после получит право на льготную арендную плату.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершился прием заявок на участие в концепции парка "Тучков буян".

Фото:российский аукционный дом

Теги: новости спб, общество, оранжерея
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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