В Петербурге завершился прием заявок на участие в концепции парка "Тучков буян"

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Петербурге завершился прием заявок на участие в конкурсе в концепции парка "Тучков буян". Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на на конкурс концепций парка "Тучков буян" претендуют 170 иностранных команд и всего 59 российских. За пару месяцев организаторы получили 229 заявок из 50 стран мира.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

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Фото:pixabay