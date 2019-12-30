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В Петербурге завершился прием заявок на участие в концепции парка "Тучков буян"
Сегодня, 12:45
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге завершился прием заявок на участие в концепции парка "Тучков буян"

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Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что в Петербурге завершился прием заявок на участие в конкурсе в концепции парка "Тучков буян". Об этом сообщает Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Отмечается, что на на конкурс концепций парка "Тучков буян"  претендуют 170 иностранных команд и всего 59 российских.  За пару месяцев организаторы получили 229 заявок из 50 стран мира.

Напомним, зеленая зона появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Жители города могут поучаствовать в выборе названия и функциональности парка.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские депутаты намерены проверить рост тарифов на ЗСД.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, тучков баян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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