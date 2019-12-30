Парламентарии считают, что новые тарифы нарушают постановление правительства Петербурга.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что Петербургские депутаты намерены проверить рост тарифов на ЗСД. Соответствующее обращение фракция "Справедливая Россия" направила в Законодательное собрание.

Депутатиы уверены, что новые тарифы нарушают постановление Властей города о предельном размере платы за проезд по платным дорогам.

Напомним, что Совсем недавно на ЗСД заработали новые тарифы на проезд: компания "Магистраль Северной столицы" пообещала, что условия для водителей остались выгодными. В Петербурге, тем временем, уже нашлись недовольные повышением цен на проезд по скоростному диаметру. Теперь водителям легковых авто днём при оплате проезда банковской картой придётся отдать от 17 до 100 рублей за километр.

Ранеее мы сообщали о том, что в петербургском автобусе поселился гигантский осьминог.

Фото:zsd-vsd.ru