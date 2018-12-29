У хоккеиста НХЛ Артемия Панарина в Петербурге угнали Infiniti

Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

У хоккеиста сборной России и НХЛ Артемия Панарина угнали иномарку, находившуюся в Санкт-Петербурге. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", Infiniti G25 похитили около трех недель назад.

Известно, что 6 января в полицию Красногвардейского района с заявлением об угоне обратился 27-летний спортсмен. Он заявил, что белая иномарка с госзнаками Московской области пропала в период с 22 часов 18 декабря до 19 декабря. Автомобиль стоял около дома 58 по Сверловской набережной. Поскольку сам Панарин живет в городе Чехове, ранее с об угоне заявляла его мать.

Неновую Infiniti G25 спортсмен оценил в 1,5 млн рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Ленинском проспекте угнали японскую иномарку за 2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте