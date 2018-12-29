На Ленинском проспекте угнали японскую иномарку за 2 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь с 5 на 6 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга был угнан Subaru Forester стоимостью 2 млн рублей, сообщает ГУ МВД по городу и области.

38-летний владелец автомобиля обратился в полицию и отметил, что машину могли угнать во временном промежутке с 21:00 по 06:00. Личность злоумышленника не установлена.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что у петербургского ТРК украли "Мерседес" за 4 миллиона рублей.

Фото: subaru.ru