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На Ленинском проспекте угнали японскую иномарку за 2 млн рублей
Сегодня, 13:07
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nadiputintseva

На Ленинском проспекте угнали японскую иномарку за 2 млн рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ночь с 5 на 6 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга был угнан Subaru Forester стоимостью 2 млн рублей, сообщает ГУ МВД по городу и области.

38-летний владелец автомобиля обратился в полицию и отметил, что машину могли угнать во временном промежутке с 21:00 по 06:00. Личность злоумышленника не установлена. 

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что у петербургского ТРК украли "Мерседес" за 4 миллиона рублей.

Фото: subaru.ru

                                          

Теги: гу мвд, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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