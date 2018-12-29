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У петербургского ТРК украли "Мерседес" за 4 миллиона рублей
Вчера, 14:41
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Rybka123

У петербургского ТРК украли "Мерседес" за 4 миллиона рублей

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По факту происшествия проводится проверка.

Накануне, в Московском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию обратился 37-летний петербуржец. Мужчина рассказал сотрудникам, что у него украли "Мерседес-Бенс" за 4 миллиона рублей, припаркованный на парковке торгово-развлекательного комплекса на Пулковском шоссе.  По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: pixabay.com

Теги: кража, мерседес
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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