У петербургского ТРК украли "Мерседес" за 4 миллиона рублей

По факту происшествия проводится проверка.

Накануне, в Московском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию обратился 37-летний петербуржец. Мужчина рассказал сотрудникам, что у него украли "Мерседес-Бенс" за 4 миллиона рублей, припаркованный на парковке торгово-развлекательного комплекса на Пулковском шоссе. По факту происшествия проводится проверка.

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