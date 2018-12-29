"Нива" сбила пешехода на Московском проспекте

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 6 января, 25 ноября В Московском районе Петербурга легковой автомобиль сбил пешеход. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как стала известно, авария произошла около 8 часов утра 6 января у дома номер 128 на Московском проспекте. На участке автомобиль "Нива" под управлением 38-летнего водителя сбил пешехода 1962 года рождения в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: Piter.TV