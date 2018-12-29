На Варшавской улице два молодых парня упали с большой высоты

Парни скончались на месте.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют обстоятельства гибели двух молодых людей в Московском районе. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, в воскресенье, 6 января, у дома номер 61 на Варшавской улице обнаружили тела двух мужчин 1996 и 1993 года рождения. На трупах были обнаружены следы падения с большой высоты. Известно, что сотрудники полиции нашли о погибших записки.

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Фото: Piter.TV