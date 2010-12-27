У гражданки Китая украли карту и сняли 180 000 рублей

Пин-код был написан с обратной стороны украденной карточки.

У женщины из Китая, которая приехала в Петербург по туристической визе, в среду, 5 июня, украли карту. Она обнаружила пропажу приблизительно в 11 утра, находясь на экскурсии на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". В город на Неве туристка из Китая приехала 3 июня.

61-летняя женщина, вероятно, чтобы не забыть свой пин-код, записала его на карте. Это и помогло похитителям с лёгкостью снять с карты крупную сумму денег в размере 179 467 рублей. Полиция Адмиралтейского района начала проверку по данному делу.

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