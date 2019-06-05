Сбербанк запустил сервис по возврату НДС

В нулевой предстартовый день на площадке Петербургского международного экономического форума прошел форум малого и среднего предпринимательства, в рамках которого не только обсудили образ потребности и запросы нового поколения предпринимателей, но и презентовали самые последние продуктовые и технологические решения для бизнеса.

Edutainment и microlearning. Роль коммуникации, понимание целей, задач компании и запросов аудитории – вот лишь некоторые советы, которые прозвучали из уст успешных бизнесменов и бизнесвумен на сессии Сбербанка "Новое поколение предпринимателей".

Андрей Шаров, вице-президент Сбербанка:

Когда мы говорим о бизнесменах будущего какой портрет этих людей? Как с ними работать, какие у них привычки, как изменится клиентское поведение, на каком языке с ними говорить?

Для Сбербанка главной характеристикой современного предпринимателя стало то, что он больше не хочет ждать. В рамках презентации продуктов экосистемы для корпоративных клиентов Сбербанк представил сервис по возмещению налога на добавленную стоимость, сократив сроки возврата с 72 заложенных законом дней до 7. Первый возврат уже был осуществлен на территории Хабаровского края. По словам представителей Сбербанка, сервис должен быть особенно востребован клиентами, занимающимися экспортом. Для которых НДС составляет значительную часть оборотных средств.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Мы фактически в этой ситуации взяли на себя роль в том числе агента для общения с ФТС, потому что фактически по поручению клиента мы можем запросить необходимые документы, получить их в электронном виде и самое главное от имени клиента уже сделать запрос по возмещению НДС и у ФНС нет вопросов к подлинности, банковской гарантии или каких-то других вещей, потому что ФНС получает документы непосредственно от банка, к которому есть высокий уровень доверия, потому что мы взаимодействуем по большому количеству проектов

Еще один продукт - первая на рынке виртуальная автоматическая телефонная станция для представителей малого бизнеса. Она позволяет записывать все звонки, которые совершает сотрудник, настроить расписание и даже создать собственное голосовое приветствие при входящем звонке, которое будут слышать клиенты компании.

Анатолий Струков, директор по развитию корпоративного бизнеса "Сбербанк Телеком":

Для предпринимателя, который в полях с поставщиками важно иметь управление офисными функциями у себя в телефоне. Мы сделали приложение, которое позволяет распределять звонки между своими сотрудниками.

Опция уже для физических лиц - приложение самостоятельной регистрации симкарты. Покупая в магазине симку – по сути лишь кусок пластика - клиент Сбербанка скачивает приложение, сканирует данные паспорта, штрих-код симкарты и через несколько секунд получает присвоенный ему номер мобильного телефона. На форуме неактивированные симкарты разносил робот-перевозчик, умеющий благодаря технологиям машинного зрения и искусственного интеллекта не только доставлять грузы до 15 кг, но и ориентироваться в пространстве и маневрировать среди людей.