У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю

За неделю военные РФ зафиксировали присутствие у границ 21 иностранного самолета.

У границ России обнаружили 21 самолетов-разведчиков за последнюю неделю. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства "Красная Звезда" со ссылкой на представителей Вооруженных сил России.

Военные рассказали, что кроме иностранных истребителей у российских границ зафиксировано присутствие беспилотных аппаратов. Дроны также занимались разведывательной деятельностью, пролетая вдоль российских границ.

Эксперты добавили, что ни один из воздушных объектов не решился нарушить воздушное пространство РФ. Российским специалистам приходилось лишь дважды поднимать в небо дежурные силы ПВО. Самолеты вылетали с базы, чтобы предотвратить пересечение государственной границы зарубежными средствами.

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