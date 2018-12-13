Петербуржцу и его семье грозит депортация из Замбии после участия в шоу Юрия Дудя

Богатым замбийцам не понравилось, что в сюжете показали бедность.

У героя нового выпуска шоу "вДудь" Иосифа Тимченко, сотрудника "Зенита", который уехал из Петербурга в Замбию, начались проблемы после выхода ролика. Мужчине и его семье угрожают депортацией из страны. Об этом сообщила жена Тимченко на своей странице в Instagram.

По словам Ирины Тимченко, богатым замбийцам не понравилось то, что в сюжете показана бедность. Она опубликовала в социальной сети скрин сообщения, полученного от президента замбийской Ассоциации Экономики Лубинды Хаабазока.

Автор сообщения пишет Ирине, что замбийцы показаны в фильме Юрия Дудя как "бедные люди, которые с трудом находят себе еду". Это "уничтожает" имидж страны. На самом же деле Замбия "может показать кое-что другое".

Также Лубинда Хаабазока много матерится в переписке и угрожает семье Тимченко имиграционной службой и депортацией.

Ранее мы писали, что Семак хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".

Фото: Instagram / pereshka

Видео: Instagram / yurydud