Во дворе на Курляндской вспыхнул автомобиль

С возгоранием удалось справиться за час.

В субботу, 28 августа, в одном из дворов на Курляндской улице у домов 22-24 произошло возгорание автомобиля "Ford". Об этом стало известно Piter.TV.

Сообщение о происшествии поступило на дежурный пульт примерно в 17:46. Открытый огонь затруднял проезд другим машинам.

На место выехали пожарные и сотрудники полиции. Пламя было локализовано к 18:48. Пострадавших нет.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные обнаружили истощенных детей в задымленной квартире на Большевиков.

Фото и видео: ВКонтакте / spb_today