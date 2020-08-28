Во дворе на Курляндской вспыхнул автомобиль

В субботу, 28 августа, в одном из дворов на Курляндской улице у домов 22-24 произошло возгорание автомобиля "Ford". Об этом стало известно Piter.TV.
Сообщение о происшествии поступило на дежурный пульт примерно в 17:46. Открытый огонь затруднял проезд другим машинам.
На место выехали пожарные и сотрудники полиции. Пламя было локализовано к 18:48. Пострадавших нет.
Ранее мы рассказали о том, что пожарные обнаружили истощенных детей в задымленной квартире на Большевиков.
Фото и видео: ВКонтакте / spb_today
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