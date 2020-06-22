У дома на Есенина неизвестный "спортсмен" увёл мопед

Транспортное средство было пристегнуто тросом к ограждению.

В минувшее воскресенье, 21 июня, в полицию позвонила петербурженка и сообщила о пропаже своего мопеда с парковки у дома. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, двухколесный транспорт находился у одной из парадных дома №15 по улице Есенина.

Местная жительница пояснила, что обнаружила отсутствие своего синего мопеда около полудня, транспортное средство было пристегнуто на гибкий трос-замок к ограждению газона накануне вечером. Впоследствии мопед обнаружили у дома №56 корпус 3 по проспекту Луначарского. Как выяснилось, транспорт принадлежит 38-летнему сыну женщины, который на время уехал из Петербурга.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили, что ночью 21 июня неизвестный, одетый в серую кофту с капюшоном и серые спортивные штаны уводит тот самый мопед в сторону проспекта Луначарского. Материальный ущерб пока устанавливается.

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Видео: Piter.TV