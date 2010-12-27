У директора петербургской фирмы угнали Lexus за 6,5 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В понедельник, 9 декабря, в полицию Петроградского района обратилась 35-летняя женщина и заявила об угоне дорогой иномарки. Оказалось, что пропавший Lexus принадлежит директору одной из петербургских фирм. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Люксовый автомобиль был припаркован возле дома №9 по Южной дороге. Его угнали в период с 17:00 до 18:50 9 декабря. Потерпевшая оценила ущерб в 6,5 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция разыскивает угонщика.

Ранее мы писали, что полицейские поймали с поличным автомобильных угонщиков.

Фото: pixabay.com