Петербургская фирма лишилась внедорожника за 4,4 млн рублей

Гендиректор не сразу заметила пропажу.

Утром 15 марта в полицию обратилась гендиректор ООО "СваркаМолл", у которой угнали автомобиль. Как стало известно Piter.TV, черный "Джип Гранд Чероки", принадлежащий фирме, был припаркован у дома №50 корпус 2 по улице Подвойского.

В какой именно день произошла пропажа, женщина не смогла уточнить и назвала период с вечера 9 марта по утро 15 марта. Камеры же зафиксировали похищенную иномарку утром 10 марта на 59-м километре КАД: машина ехала в направлении от Октябрьской набережной к Софийской улице.

Ущерб оценили в 4,4 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что камеры видеонаблюдения засняли ДТП на Наличной, в котором погиб таксист.

Фото: рixabay