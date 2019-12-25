Петербургская фирма лишилась внедорожника за 4,4 млн рублей

Утром 15 марта в полицию обратилась гендиректор ООО "СваркаМолл", у которой угнали автомобиль. Как стало известно Piter.TV, черный "Джип Гранд Чероки", принадлежащий фирме, был припаркован у дома №50 корпус 2 по улице Подвойского.
В какой именно день произошла пропажа, женщина не смогла уточнить и назвала период с вечера 9 марта по утро 15 марта. Камеры же зафиксировали похищенную иномарку утром 10 марта на 59-м километре КАД: машина ехала в направлении от Октябрьской набережной к Софийской улице.
Ущерб оценили в 4,4 млн рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что камеры видеонаблюдения засняли ДТП на Наличной, в котором погиб таксист.
Фото: рixabay
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