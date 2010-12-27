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У директора филиала "Huawei" угнали "Ford Kuga" с улицы Кораблестроителей
Сегодня, 10:38
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Cherepanov

У директора филиала "Huawei" угнали "Ford Kuga" с улицы Кораблестроителей

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Иномарка с московскими номерами стоила 980 тыс. рублей.

В полицию Василеостровского района поступила информация об угоне серого "Ford Kuga" от дома №30 на ул. Кораблестроителей. Автомобиль стоимостью 980 тыс. рублей принадлежит директору филиала китайском компании "Huawei". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам 34-летнего гражданина КНР, его иномарку угнали в период с полуночи 17 августа до девяти утра 19-го. В салоне также остались документы на авто. При этом, машина была оборудована штатной сигнализацией.

Владелец автомобиля приобрел угнанный "Ford Kuga" в 2017 году. Известно, что у иномарки московские номера.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель задавил 16-летнюю петербурженку, бросил машину и скрылся в Лужском районе.

Фото: Pixabay

Теги: васильевский остров, корабельная улица, у китайца угнали автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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