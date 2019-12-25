У детской больницы в Петербурге появится "терапевтический" сад

У медицинского учреждения высадят декоративный сад, ухаживать за которым смогут как сотрудники медучреждения, так и маленькие пациенты с родителями.

В Петербурге у детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий откроется первый "терапевтический" сад. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

У медицинского учреждения высадят декоративный сад, ухаживать за которым смогут как сотрудники медучреждения, так и маленькие пациенты с родителями.

В данном проекте будут участвовать некоммерческие организации, городские службы волонтёров, а также сотрудники больницы. Уже сегодня, 6 мая, был воплощен в жизнь первый этап проекта – высадка растений. Её приурочили к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также стало известно, что Мариинская больница собрала свой "Бессмертный полк".

Фото: Telegram / Комздрав Спб