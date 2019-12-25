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Мариинская больница собрала свой "Бессмертный полк"
Сегодня, 15:43
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Мариинская больница собрала свой "Бессмертный полк"

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Памятные материалы и кадры собраны на стенде, который в преддверии Дня Победы размещен в холле стационара.

Соблюдая традицию, как и в прошлом году, Мариинская больница присоединилась к общероссийскому движению "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Стационар продолжает бережно собирать семейные истории сотрудников больницы и фотографии родственников тех, кто сейчас выполняет свой врачебный долг.

Памятные материалы и кадры собраны на стенде, который в преддверии Дня Победы размещен в холле стационара.

"Бессмертный полк" пройдет по центру Петербурга 9 мая в 15:00.

Фото: Telegram / Комздрав Спб

Теги: бессмертный полк, мариинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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