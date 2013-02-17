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В Петербурге тренера по ушу заподозрили в совершении насильственных действий в отношении ещё одной девочки
Сегодня, 10:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге тренера по ушу заподозрили в совершении насильственных действий в отношении ещё одной девочки

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Тренер остается под стражей.

Детского тренера по ушу, находящегося под следствием, обвинили еще в одном противоправном эпизоде. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Напомним, в августе 2024 года 41-летнего тренера задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух своих воспитанниц, 2013 и 2014 годов рождения. Преступление совершено во время спортивных сборов.

В ходе расследования выяснилось, что 7 января 2018 года в детском центре в деревне Ванакюля Кингисеппского района тренер совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Тренер остается под стражей.

В 2013 году мужчина подозревался в аналогичном преступлении, но тогда уголовное дело закрыли за недостатком доказательств.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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