У деревни Жельцы грузовик насмерть сбил пешехода

Погибшему весной исполнилось 18 лет.

В воскресенье, 28 августа, на 132-м километре трассы "Санкт-Петербург - Псков" произошло смертельное ДТП с участием манипулятора, велосипедиста и пешехода. В аварии погиб юноша, которому весной исполнилось 18 лет. Подробности ДТП стали известны Piter.tv.

Около 19:55 манипулятор Hyundai MegaTruck двигался из Петербурга в сторону Пскова. За рулем грузового автомобиля находился 37-летний житель Луги. В деревне Жельцы (Лужский район) легковушка притормозила перед пешеходным переходом. Водитель грузовика, судя по всему, не соблюдал необходимую дистанцию, поэтому не успел сбросить скорость.

Пытаясь избежать столкновения с двигавшейся впереди машиной, манипулятор вырулил на правую обочину. Там грузовик наехал на 61-летнюю женщину-велосипедиста. После этого Hyundai MegaTruck сбил 18-летнего молодого человека, переходящего дорогу по "зебре". Юноша скончался на месте аварии от полученных травм.

Известно, что в 2022 году водитель грузовика дважды нарушал ПДД.

В воскресенье, 28 августа, в ДТП на Софийской овощебазе погибли три человека.

Фото: Piter.tv