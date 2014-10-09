У деревни Разметелево столкнулись Infiniti и Lada Samara

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 17 июля, во Всеволожском районе у деревни Разметелево столкнулись два автомобиля – Infiniti и Lada Samara. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером, на кадрах видео можно наблюдать, что у автомобиля LADA поврежден капот, бампер лежит рядом. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что блогера Эмиля Пашаева суд отправил под стражу, его подозревают в применении насилия по отношению к представителю власти. В СИЗО нарушитель пробудет до 15 сентября этого года.

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