У петербургского чиновника угнали Toyota Camry за 2,1 млн рублей

Автомобиль зафиксировали на Таллиннском шоссе.

В воскресенье, 21 июля у дома №9/1 по Пулковскому шоссе у петербургского чиновника из администрации Выборгского района угнали автомобиль Toyota Camry за 2,1 млн рублей. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Кража произошла с 17:00 20-го июля до 7:30 21-го июля. Автомобиль застраховав и оборудован сигнализацией. В последний раз он был замечен на карте 22 июля в 00:12 на 78 км КАД (от ЗСД к Таллиннскому шоссе). Полиция возбудила уголовное дело.

Автомобиль принадлежит 33-летнему специалисту 1-й категории. Мужчина работает в администрации Выборгского района в отделе законности, правопорядка и безопасности по вопросам противодействия несанкционированной торговли.

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Фото: Pixabay