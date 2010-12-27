На улице Руставели столкнулись несколько автомобилей

Среди них грузовой автомобиль, такси "Gett" и две иномарки.

В понедельник, 22 июля около 10:00 на ул. Руставели Калининского района произошло ДТП с участием грузовика и нескольких автомобилей. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Авария произошла на подъезде к проспекту Просвещения. Столкнулись грузовой автомобиль, такси "Gett" и две иномарки.

Информации о пострадавших не поступало. На место прибыли машины полиции и реанимации.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Красногвардейском районе опрокинулся грузовик.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте